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KAMUSEN’den asgari ücret değerlendirmesi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
KAMUSEN’den asgari ücret değerlendirmesi

KAMUSEN, itiraz süreci içinde asgari ücretin yeniden değerlendirilerek açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti.

4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 46 TL olduğu bir dönemde, net asgari ücretin 8 bin 600 TL olmasını eleştiren sendika, “Esas olan asgari ücretin artırılması değil, hayatın ucuzlatılması ve vatandaşın alım gücünün arttırılması” açıklamasında bulundu.

KAMUSEN’in yazılı açıklaması şöyle:

“Hayat pahalılığı oranı maaş artışı değil, artan pahalılık karşısında alım gücünün korunmasıdır. Hal böyle iken devletin açıklamış olduğu yüzde 56.76 oranındaki hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmaması ve asgari ücretin açlık sınırının altında kalması kabul edilebilir değildir. Hükümet, itiraz süresi içinde asgari ücreti yeniden değerlendirmeli ve açlık sınırının üzerine çıkarmalıdır.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün toplanarak asgari ücreti brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL olarak belirlemişti.

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