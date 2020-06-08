Kamusen’den Başsağlığı Mesajı

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Atan mesajında, “Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını korumak ve Rumların ENOSIS amacına karşı halkı bilinçlendirme çalışmalarında her zaman yanında bulunan Süheyla Küçük’ün vefatı bizi derinden üzmüştür” dedi.
Metin Atan, Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı diledi.
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