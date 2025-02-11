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KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat’a kadar süre

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Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliğine çözüm bulunmazsa genel greve gideceklerini duyurarak, Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat’a kadar süre verdi.
KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı’na 28 Şubat’a kadar süre

Atan yazılı açıklamasında, personel sayısının yetersiz olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde emekliye çıkanların da olmasıyla hizmetlerin durma noktasına geldiğini savunarak, “Defalarca bakanlıkla iyi niyetli görüşmeler yaptık ancak yeterli imkânlar sağlanamadı, hastanedeki çalışma barış bozuldu” dedi.

Öncelikli olarak personel sorununa çözüm bulunmasını talep eden Atan, 28 Şubat’a kadar gerekli adımların atılmazsa greve gideceklerini kaydetti.

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