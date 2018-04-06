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"Kamuya 9 yıldır engelli istihdamı yapılmıyor"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, engelli kamu görevlilerinin kademe ilerlemesindeki taleplerini Bakanlar Kurulu’nun gündemine de taşıyacağını açıkladı.
"Kamuya 9 yıldır engelli istihdamı yapılmıyor"

Ahmet Varoğlu başkanlığındaki Thalassaemia Derneği temsilcileriyle görüşen ve sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, engelli kamu görevlilerinin kademe ilerlemesindeki taleplerini Bakanlar Kurulu’nun gündemine de taşıyacağını açıkladı.


Çeler, “Özel gereksinimli bireylerin kamu görevinde yükselememesi kabul edilebilir değil” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Çeler, Ahmet Varoğlu başkanlığındaki Thalassaemia Derneği temsilcilerini kabul etti.


Kabulde ilk sözü alan Varoğlu, Thalassemia hastalarının sıkıntılarını Bakan Çeler ile paylaştı.  Varoğlu “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında dokuz yıldır kamuya engelli istihdamı yapılmadığını söyleyerek, özel sektörün de ilgili yasayı uygulamadığını ifade etti.
Ahmet Varoğlu, kamu görevlisi engellilerin kademe ilerlemesi ve terfileri ile ilgili sorunların çözümü konusunda Bakan Çeler’den destek istedi.


ÇELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, özel gereksinimli bireylerin kamu görevinde yükselememesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Bakan Çeler, engelli kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi konusundaki taleplerini Bakanlar Kurulu’na da ileteceğini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat yapısının 1977’den beri yenilenmediğini aktaran Çeler, yasaların revize edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Çalışmayan özel gereksinimli vatandaşlara asgari ücretin yarısı tutarında engelli maaşı verildiğini de anımsatan Çeler sözlerini şöyle tamamladı:
"Devletin eksik kadrolarında özel gereksinimli vatandaşlarımızın muhakkak yapabilecekleri, onların verimliliğinden yararlanacağımız işler vardır. Yerli istihdamı destekleme fonu ile özel sektörde çalışacak vatandaşlarımıza  sosyal güvenlik desteği sağlıyoruz.  Neden özel gereksinimli vatandaşlarımızın istihdamı için de gerekli fonlardan yararlanmayalım?" 

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