Kamuya açık alanlarda izinsiz sabit kamera kurulamayacak

Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa kuralları uyarınca; meydan, kara yolları, cadde, park, ticaret, finans ve eğlence yerlerine, ayrıca eğitim faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara kurulacak sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulabilmesi için Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

Sabit kamera ve bilişim sistemi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Başbakanlığın http://basbakanlik.gov.ct.tr internet adresindeki başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut kameralar veya bilişim sistemleri de bahse konu Yasa kapsamında olup, kamera veya bilişim sistemi sahiplerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar Başbakanlık’ ın resmi internet sayfasında bulabilecekleri başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri geremektedir.

Başvuru yapmayarak, sabit kamera ve bilişim sistemlerini izinlendirmeyenler hakkında ilgili yasanın 15.maddesi 8.fıkrası gereği cezai işlem uygulanabilecektir. “Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu” kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulmasına, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verebilir.

Ayrıca, şu anda kurulu olup da izinlendirilen veya ilk defa kurulması için izinlendirilen sabit kamera veya bilişim sistemleri için tabela ve ikaz işaretleri asmak zorunludur.

Bu Yasa kuralları uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu tarafından izinlendirilen ancak henüz kurulmamış sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı 15 gün, kurulmuş sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı ise 6 ay içerisinde gerekçeleri ile birlikte İtiraz Kurulu’ na itiraz edebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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