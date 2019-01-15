  • BIST 92.602
  • Altın 226,066
  • Dolar 5,4479
  • Euro 6,2235
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Kamuya açık alanlarda izinsiz sabit kamera kurulamayacak

» »
Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Kamuya açık alanlarda izinsiz sabit kamera kurulamayacak
Kamuya açık alanlarda izinsiz sabit kamera kurulamayacak

Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa kuralları uyarınca; meydan, kara yolları, cadde, park, ticaret, finans ve eğlence yerlerine, ayrıca eğitim faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara kurulacak sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulabilmesi için Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu’ndan izin alınması zorunludur. 

Sabit kamera ve bilişim sistemi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Başbakanlığın http://basbakanlik.gov.ct.tr internet adresindeki başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut kameralar veya bilişim sistemleri de bahse konu Yasa kapsamında olup, kamera veya bilişim sistemi sahiplerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar Başbakanlık’ ın resmi internet sayfasında bulabilecekleri başvuru formunda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Polis Genel Müdürlüğü, İlçe Polis Müdürlüğü veya Polis Karakollarına müracaat etmeleri geremektedir.      

Başvuru yapmayarak, sabit kamera ve bilişim sistemlerini izinlendirmeyenler hakkında ilgili yasanın 15.maddesi 8.fıkrası gereği cezai işlem uygulanabilecektir. “Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu” kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera veya bilişim sistemlerinin kurulmasına, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verebilir.

Ayrıca, şu anda kurulu olup da izinlendirilen veya ilk defa kurulması için izinlendirilen sabit kamera veya bilişim sistemleri için tabela ve ikaz işaretleri asmak zorunludur.

Bu Yasa kuralları uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler, Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu tarafından izinlendirilen ancak henüz kurulmamış sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı 15 gün, kurulmuş sabit kamera ve bilişim sistemlerine karşı ise 6 ay içerisinde gerekçeleri ile birlikte İtiraz Kurulu’ na itiraz edebilirler.   

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tel:0392 228 91 07 / Fax:0392 83 593

E-mail: basin@kktcbasbakanlik.org /

/ bbbasin@kktcbasbakanlik.org
 

www.kktcbasbakanlik.org                                                        

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük: “Her mücadele doğal bir lider yaratır, atamayla lider olunamaz”15 Ocak 2019 Salı 14:50
  • Kanatlı: “Bugün bir kez daha adalet yaralandı”15 Ocak 2019 Salı 14:05
  • Amcaoğlu: “Başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün”15 Ocak 2019 Salı 14:00
  • Büke: “Öğretime başlama izni verilmedi”15 Ocak 2019 Salı 13:55
  • TL değer kaybetmesine rağmen karşılıklı alışverişlerde Kıbrıslı Rumlar'a göre daha fazla para harcadık15 Ocak 2019 Salı 13:52
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan taburcu oldu15 Ocak 2019 Salı 13:50
  • Akıncı: “Doktor, halktan birisi olarak kalmayı başarmış bir liderdir”15 Ocak 2019 Salı 13:45
  • Ülke yağmura doydu!15 Ocak 2019 Salı 13:42
  • Özyiğit, Filarmoni Derneği heyetini kabul etti15 Ocak 2019 Salı 13:40
  • Dr. Salih Ramadan Tanul anıldı15 Ocak 2019 Salı 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti