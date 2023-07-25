Kamyon araçlara denetim...

25.07.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi.

Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 - 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 6 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve kamyon araçların tümü trafikten men edilmiştir.