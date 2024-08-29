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Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi

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Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi
Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uyup uymadıkları kontrol edildi.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 – 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

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