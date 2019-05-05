Kamyon elektirik tellerine deydi yangın çıktı

Meriç Ağıllar Bölgesinde bugün saat 11:30 sıralarında, Eray Özkılıçlar, yönetimindeki kamyon ile balya taşıdığı sırada balyaları boşaltmak için kamyonun arkasını kaldırdığı sırada kamyon kasası elektrik tellerine temas etti.
Elektrik tellerinin kopması ve sonrasında kıvılcım atması neticesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 35 adet sano balya tamamen, elektrik direği ise kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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