Kamyon giremeyen dar sokaklara 'çöp taksi'

Adana'da, Seyhan Belediyesince uygulamaya konan "çöp taksi" hizmetiyle kamyonların giremediği dar sokaklardaki çöpler toplanıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kamyonların giremediği dar sokaklardaki çöpler, "çöp taksi"lerle toplanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 800 bin nüfuslu ilçedeki bazı dar sokaklara kamyonların girememesi nedeniyle yaşanan çöp toplama sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü için alınan 10 adet "çöp taksiyle", dar sokakların bulunduğu mahallelerdeki çöpler toplanarak uzun zamandır yaşanan sorun çözüldü.

Çöp taksiler haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. Hizmetten yaralanmak isteyen vatandaşlar da belediyeyi arayarak talepte bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uygulamayla büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklarda daha kolay ve hızlı şekilde hareket edebilir hale geldiklerini belirtti.

Temiz bir çevre için çalıştıklarını aktaran Karalar, şunları kaydetti:

"Çöp saatlerini önceden bildiriyoruz ama vatandaşlar her zaman bu saatlere riayet etmiyor. Aslında söylediğimiz saatlerde çöpler konsa bu çöp taksiye gerek kalmayacak ama bizim vatandaşımız bazen belirtilen saatler dışında çöpünü dışarı koyuyor. Bu da sanki çöp toplanmamış havası yaratabiliyor. Bu uygulama ile girilmesi zor dar sokaklara artık daha rahat ulaşılabilecek. Bu araçlarımız günün 24 saati bu ara sokaklarda olacak ve gördüğü çöpleri toplayacak. Bu uygulama ile vatandaşların bizleri aramasına pek fırsat vermiyoruz ama bir sorun olması durumda yine belediyemize ulaşıp ekip isteyebiliyorlar."