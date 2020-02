“Kamyon” Güldürdü

XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kamyon” adlı oyununu geçtiğimiz akşam Güzelyurt AKM’de sahneledi.

Mehmet Baydur’un yazdığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün yönettiği “Kamyon” adlı tek perdelik komedi oyunu izleyenleri güldürdü.

Kaan Şensoy, Harun Ovagülü, Batuhan Nil, Murat Bakır, Selim Can Doğancı ve Fatih Usalp’in rol aldığı oyunda, ıssızlığın ortasında bozulup kalan bir kamyonet ve her an gelmesi beklenen tamirci hikâyesi etrafında yaşanan komedi dolu olaylar anlatıldı.



Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Hasan Kalkanlı oyunun sonunda Oyunun yönetmeni Tayfun Şengöz’e teşekkür plaketi takdim etti.