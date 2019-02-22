Kamyon yan yattı, Mağusa'da trafik sıkıştı

Arpa Yüklü Kamyon Yan Yattı
Gazimağusa -Lefkoşa eski anayolunda bugün saat 15.00 sıralarında seyir halinde gitmekte olan arpa yüklü TJC 716 Plakalı kamyon aşırı yükten dolayı çapraz dingili koparak yan yattı.
Arpa yüklü kamyonun Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolunda seyir halinde giden başka araçların üzerine devrilmemesi ise faciayı önledi.
Arpa yüklü kamyon yan yatması sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine gelen Trafik polisi ekipleri trafiği kontollü bir şekilde tek şeritten sağlıyor. (MHA)
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