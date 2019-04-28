Kamyondan yola 30 bin dolar saçıldı!

ABD’nin Michigan eyaletinde bir kamyonun kasasından yola saçılan 30 bin dolar (yaklaşık 178 bin TL) için ‘arama’ başlatıldı. Polis, karton bir kutunun içinde yola düştükten sonra rüzgarda etrafa saçılan banknotların iade edilmesi için halka çağrı yaptı.

Otobanda düşen paranın yaklaşık 7 bin dolarının bulunduğu belirtildi. Polis açıklamasına göre, olay yerinde yolun kapatılması sayesinde yapılan arama sonucunda 2 bin 470 dolar bulundu. 17 yaşındaki iki çocuk 630 doları, bir kadın da 3 bin 880 doları iade etti. Ancak Amerikan basınına göre, geriye kalan yaklaşık 23 bin doların akıbeti bilinmiyor.

Grand Haven emniyte Müdürlüğü ise Facebook sayfasından yaptığı açıklamada “Dürüstlüğünüze saygı duyuyoruz!” diyerek halktan paranın geri verilmesini istedi.