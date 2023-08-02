  • BIST 7.168,51
  • Altın 1690.142
  • Dolar 26.9627
  • Euro 29.6471
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYapay zeka, 2030’a kadar 4 mesleğe egemen olacak

Kamyonların denetimine devam

» »
Kamyonların denetimine devam
Kamyonların denetimine devam

02.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi. 

    Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 - 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve kamyon araçların tümü trafikten men edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Harnup Hırsızlarına karşı kontrol01 Ağustos 2023 Salı 14:36
  • Başbakan Üstel’den 1 Ağustos mesajı01 Ağustos 2023 Salı 10:19
  • Kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına yeni düzenleme01 Ağustos 2023 Salı 09:59
  • Hava sıcaklığı 37-40 derece dolaylarında seyredecek01 Ağustos 2023 Salı 09:26
  • 3 kilo uyuşturucu ile yakalanan sanıklara 7'şer yıl hapis cezası01 Ağustos 2023 Salı 08:59
  • Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023 Salı01 Ağustos 2023 Salı 08:44
  • Ataoğlu'ndan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı01 Ağustos 2023 Salı 08:23
  • Naimoğulları: Şuan Yapılan Sektörü Bitirme Çabasıdır31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:47
  • Hür-İş, maaş artışını değerlendirdi: Emekçi kaderine terk edildi31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:17
  • KTAMS’tan 2011 sonrası işe girenlere ek artış yapılması çağrısı...31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti