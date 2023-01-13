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Kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da!

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da...
Kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da!

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da Sakarya Caddesi üzerinde, duyarlı vatandaşları bekliyor. 

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin saat 12.30-17.30 arasında, bölgeye gelebileceği duyuruldu. 

Konuyla ilgili, dernek  genel başkan vekili Murat Uzun imzalı yapılan açıklama şöyle:

Merhamet senin kanında Kıbrıs
KKT Kızılay Kan bağışı otobüsümüz bugün Gazimağusa Sakarya caddesi, MGA karşısında. 
 Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerimizi Saat: 12:30 - 17:30 arasında bekliyoruz.
 Ülkemizdeki kan stoklarının azaldığı bu günlerde tüm Gazimağusayı ve civar köylerini bağışa bekliyoruz.
 Unutulmamalıdır ki kan sürekli bir ihtiyaç ve kaynağı da sadece insandır.

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