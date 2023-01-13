Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği kan bağışı otobüsü bugün Gazimağusa'da Sakarya Caddesi üzerinde, duyarlı vatandaşları bekliyor.

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin saat 12.30-17.30 arasında, bölgeye gelebileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili, dernek genel başkan vekili Murat Uzun imzalı yapılan açıklama şöyle:

Merhamet senin kanında Kıbrıs

KKT Kızılay Kan bağışı otobüsümüz bugün Gazimağusa Sakarya caddesi, MGA karşısında.

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerimizi Saat: 12:30 - 17:30 arasında bekliyoruz.

Ülkemizdeki kan stoklarının azaldığı bu günlerde tüm Gazimağusayı ve civar köylerini bağışa bekliyoruz.

Unutulmamalıdır ki kan sürekli bir ihtiyaç ve kaynağı da sadece insandır.