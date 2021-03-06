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Kan grubu A olanların Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

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Yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile kan grupları arasındaki ilişki incelenirken, kan grubu A olanların koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği sonucu çıkarıldı.
Kan grubu A olanların Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.
"Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Covid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelendi.

Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.

 

KAN GRUBU NASIL ETKİLİYOR?

Laboratuvar deneyleri, Covid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.

ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

 

Stowell, çalışmanın, kan grubunun Covid-19 enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yapılan çalışmalarda da kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme oranının daha yüksek olduğu ve daha ağır semptomlar geliştirme eğilimi tespit edilmişti.

Öte yandan, kan grubu 0 olanların Covid-19'a karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlenmişti.

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