Kan grubuna göre beslenme şekli natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulunmuştur. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor. İşte kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler, örnek menüler..

Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun yemeği daha verimli bir şekilde hazmedeceği söyleniyor. İşte kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gereken besinler, örnek menüler..