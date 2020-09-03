  • BIST 1.076
  • Altın 462,190
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısına dikkat!

» »
Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...
Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısına dikkat!

Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

GÖĞÜS AĞRISI

Akciğerinizde pıhtılaşma oluştuysa derhal doktora görünmeniz gerekir.

Bunun belirtisi de göğsünüze iğne batıyormuş hissidir. Göğsünüzde veya sırtınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Diğer göğüs ağrılarının aksine bunda göğsünüzde bir baskı hissedersiniz.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKME

Nefes almakta güçlük çekiyorsanız bunu hafife almayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, kalbiniz çok hızlı atıyorsa, soğuk soğuk terliyorsanız, başınız dönüyor veya bayılıyorsanız akciğerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabilir. Yukarıdaki belirtilerin hepsi sizde de varsa bunu görmezden gelmeyin ve derhal doktora görünün.

KURU ÖKSÜRÜK

Hasta değilseniz ve durup dururken öksürüyorsanız akciğerlerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabileceğinden diğer belirtilere dikkat etmelisiniz. Kalp çarpıntısı, göğüste ağrı ve nefes almakta güçlük çekmek en sık görülen belirtilerden. Nadiren de olsa kanlı balgam çıkarabilirsiniz.

KUSMA VE İSHAL

Bağırsaklarınızda pıhtılaşma oluştuysa karnınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Baş ağrısı, kusma ve kanlı ishal en sık görülen belirtilerdir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Beyinde oluşan kan pıhtılaşması felce yol açabilir. Baş ağrısı ise beyne yeterince oksijen gitmemesinden kaynaklanmaktadır. Konuşmakta veya görmekte güçlük çekebilirsiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yanlış pozisyonda oturmak omurgayı bozuyor03 Eylül 2020 Perşembe 19:37
  • ‘Corona’ nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıramayanların hakkı saklı tutulacak03 Eylül 2020 Perşembe 19:05
  • Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor03 Eylül 2020 Perşembe 15:00
  • Binali Yıldırım: “Covid-19 testim pozitif çıktı”03 Eylül 2020 Perşembe 14:52
  • 19 yaşındaki genç kız 10 aylık gibi davranıyor!03 Eylül 2020 Perşembe 14:10
  • Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı uyarısı'03 Eylül 2020 Perşembe 12:50
  • “Aynı Anda Grip ve Koronavirüse Yakalanmak Çok Tehlikeli Olabilir”03 Eylül 2020 Perşembe 09:53
  • Bal arısı zehrinin bazı meme kanseri hücrelerini yok ettiği keşfedildi03 Eylül 2020 Perşembe 08:58
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı! "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka yaptırsın"03 Eylül 2020 Perşembe 08:39
  • Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon02 Eylül 2020 Çarşamba 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti