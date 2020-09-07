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Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısına dikkat!

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Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.
Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısına dikkat!

Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

 

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

 

BACAKTA ŞİŞLİK

 

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

 

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

 

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

 

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

 

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

 

GÖĞÜS AĞRISI

 

Akciğerinizde pıhtılaşma oluştuysa derhal doktora görünmeniz gerekir.

 

Bunun belirtisi de göğsünüze iğne batıyormuş hissidir. Göğsünüzde veya sırtınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Diğer göğüs ağrılarının aksine bunda göğsünüzde bir baskı hissedersiniz.

 

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKME

 

Nefes almakta güçlük çekiyorsanız bunu hafife almayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, kalbiniz çok hızlı atıyorsa, soğuk soğuk terliyorsanız, başınız dönüyor veya bayılıyorsanız akciğerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabilir. Yukarıdaki belirtilerin hepsi sizde de varsa bunu görmezden gelmeyin ve derhal doktora görünün.

 

KURU ÖKSÜRÜK

 

Hasta değilseniz ve durup dururken öksürüyorsanız akciğerlerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabileceğinden diğer belirtilere dikkat etmelisiniz. Kalp çarpıntısı, göğüste ağrı ve nefes almakta güçlük çekmek en sık görülen belirtilerden. Nadiren de olsa kanlı balgam çıkarabilirsiniz.

 

KUSMA VE İSHAL

 

Bağırsaklarınızda pıhtılaşma oluştuysa karnınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Baş ağrısı, kusma ve kanlı ishal en sık görülen belirtilerdir.

 

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

 

Beyinde oluşan kan pıhtılaşması felce yol açabilir. Baş ağrısı ise beyne yeterince oksijen gitmemesinden kaynaklanmaktadır. Konuşmakta veya görmekte güçlük çekebilirsiniz.

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