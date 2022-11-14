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Kan şekeri düşüklüğü önemli sorunlara yol açabilir

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Diyabet hastaları hareketli bir yaşam sürmeli ve diyetlerine dikkat etmeli
Kan şekeri düşüklüğü önemli sorunlara yol açabilir

Diyabet hastalarında beslenme ve yaşam alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünde çok önemli olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Diyabet hastalarının en sık yaptığı hataların  başında  hareketsiz  bir yaşam  sürmek gelmektedir. Hareket ve egzersizin kan şekeri ve kilo kontrolünde önemli bir yeri vardır” dedi. Kan şekeri düşüklüğünün önemli riskleri de barındırdığını kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Uzun süreli aç kalmamalı, bir kerede çok fazla  yemek yememelidir. Gerek insülin ve gerekse ağızdan alınan şeker düşürücü ilaçlarını düzgün ve doğru kullanmalı” tavsiyesinde bulundu.

 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada diyabet ve diyabetin önlenmesine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

 

Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, çağın hastalıkları  arasında en ön sıralarda yer alan ve halk arasında “şeker hastalığı” olarak adlandırılan diyabetin ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türü olduğunu söyledi.

 

Diyabette hareketli yaşam öneriliyor

 

Diyabetin nedeninin insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Diyabet hastalarının en sık yaptığı hataların  başında  hareketsiz  bir yaşam  sürmek gelmektedir. Hareket ve egzersizin kan şekeri ve kilo kontrolünde önemli bir yeri vardır. Egzersizin aç karnına yapılması kan şeker düşüklüğüne yol açabildiğinden dolayı egzersizin ana öğünden  bir saat sonra ya da ara öğünden yarım saat sonra başlamak gerekmektedir.” dedi.

 

Bitkisel gıda ve kürlerden uzak durulmalı

 

Prof. Dr. Aytaç Atamer, diyabet hastalarının kan şekeri kontrolü sağlayabildiği düşünülen bitkisel gıdalar ve çeşitli kürler denemesinin çok zararlı olabileceğinden uzak durması gerektiğini vurguladı.

 

Öğün atlamamak gerekiyor

 

Diyabet hastalarının tedaviyi doktor önerisi olmadan bırakmaları, öğün atlamaları ya da değiştirmeleri veya doktor kontrolünü aksatmalarının sık yapılan hatalar arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Başkasına önerilen ilaçları kullanmak da sık yapılan hataların başında gelmektedir” uyarısında bulundu.

 

Kan şekerinin belli seviyede seyretmesi önemli

 

Kan şekerinin belli bir seviyede olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Beynimizin neredeyse tek yakıtı gıda ve içeceklerde bulunan glükozdur. Bu nedenle özelikle  beynimizin  fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yürümesi için kan şekerimizin belirli bir seviyede olması gerekmektedir.” dedi.

 

Kan şekeri düşüklüğüne dikkat!

 

Diyabette zaman zaman ortaya çıkan kan şekeri düşüklüğüne de değinen Dr. Aytaç Atamer, “Kan şekeri düşüklüğü hafif, orta ve ağır seviyede olabilir. Hafif derecede kan şekeri düşüklüğünde terleme olur. Ayrıca  sinirlilik, titreme, güçsüzlük, aşırı açlık, baş dönmesi, çarpıntı olabilir.Orta derece kan şekeri düşüklüğünde biraz daha ciddi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Olaylara yoğunlaşamama, kafa karışıklığı, sinirlilik, ağlama, çabuk kızma gibi kişilik değişiklikleri ortaya çıkabilir. Kan şekeri ileri derecede düşerse bilinç kaybı, inme, nöbet ve en kötü durum olan ölüm gibi vakalarla karşılaşılabilir” uyarısında bulundu.

 

Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Kan şeker düşüklüğü, kan şeker yüksekliğinden daha tehlikeli bir duruma yol açabilir. Ciddi kan şeker düşüklüğü  acil bir durumdur ve hızla tedavi edilmelidir” dedi.

 

Diyete dikkat edilmeli, uzun süre aç kalınmamalı

 

Diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken konulara da değinen Prof. Dr. Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Diyabet hastaları öncelikle diyetlerine dikkat etmelidir. Uzun süreli aç kalmamalı, bir kerede çok fazla  yemek yememelidir. Gerek insülin ve gerekse ağızdan alınan şeker düşürücü ilaçlarını düzgün ve doğru kullanmalı, egzersiz ihmal edilmemeli ve düzenli yürüyüşler yapılmalıdır. Ayakların bakımına dikkat edilmeli, ortepik tabanlı ve sıkmayan ayakkabı ve çorap giyillmeli, ayaklarının bakımı, temizliği  ihmal edilmemelidir. Diyabet  hastalarının kendilerine yapacağı en değerli iyilik, sigara içmemek, içiyorsa bırakmak  ve alkolden uzak durmalarıdır.” 

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