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Kan şekeri düşünce ne yapılır? Kan şekeri nedir?

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Kan şekeri düşünce ne yapılır? Kan şekeri nedir?
Kan şekeri düşünce ne yapılır? Kan şekeri nedir?

Kan şekeri; kandaki şeker miktarının düşmesi demektir. Kan şekeri durumunda açlık, titreme, kaygı, el ve ayaklarda boşalma hissi gibi birçok rahatsız edici durumla karşılaşılabilir. Kan şekerinin düşmesi sonucu ne yapmamız gerekiyor? İşte detaylar...

Kan şekeri bir hastalık değil; kandaki şeker miktarının düşmesiyle oluşan bir durumdur. Kan şekeri olması halinde ortaya çıkan belirtiler; açlık, titreme, kaygı, el ve ayaklarda boşalma hissi, gerginlik, çarpıntı, sinirlilik, terleme, baş dönmesi, görme bulanıklığı ve sersemlik gibi,

Kan şekeri vücutta 70 mg ve 55 mg altında olması halinde yoğun bir şekilde belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Kan şekeri (hipoglisemi) şekerin düşme oranına göre hafif ya da yüksek şekilde ataklara neden olabilmektedir.

Kan şekeri belirtileri görülmesi halinde öncelikle şeker içeren sıvı gıdalar ya da bir adet kesme şeker, bir kaşık bal, reçel gibi gıdalar almak gereklidir. Arkasından; eğer biraz daha hissediliyorsa; az peynir ekmek, badem, meyve, sütle bisküvi, süt ya da yoğurt yemek belli zaman sonra kan şekeri miktarını düzenlemeye faydalı olacaktır.

Orta şiddette gelişen kan şekeri düşüklüğü, beyin fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkarabilmektedir. Konsantrasyon bozukluğu, uyku hali, bilinç karışıklığı, tedirginlik, mantıksız davranışlar, konuşmada zorlanma ve sinirlilik gibi belirtiler oluşmaktadır. Durum ağırlaşmadan hemen yardım etmek gereklidir.

Kan şekeri ölçümü açlık ve tokluk olarak iki şekilde test edilir. Ortaya çıkan tabloya göre belli bir beslenme biçimi ile önlem alınabilmektedir. Kan şekeri görülmesi halinde sık sık yemek tüketmek ve kan şekerinin açlık hali ile oluşmasını önlemek için etkili olabilecektir. Özellikle bol su içmekte fayda sağlayacaktır.

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