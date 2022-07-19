Kan şekerini yükseltmeyen meyveler

Glisemik indeksi düşük besinler kan şekerini kademeli şekilde artırırlar. Bunlar arasında bazı meyveler de vardır. İşte rahatlıkla tüketebileceğiniz glisemik indeksi düşük 10 meyve...

Glisemik indeksi biliyor musunuz? Glisemik indeks bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme hızıdır. Glisemik indeks ne kadar yüksekse, yiyecek tüketildiğinde kan şekerinde o kadar fazla artışa neden olur. Vücut daha sonra insülin salgılar ve bu da şekerlerin yağ şeklinde depolanmasına ve açlık hissine yol açar.

Glisemik indeks 0 ile 100 arasında değişir ve 100 en yüksek değerdir. Glisemik indeks 60'ın üzerinde olduğunda yüksek olduğu söylenir. Düşük glisemik indeksli ise tokluk hissinin sağlanmasına yardımcı olur ve kan şekeri artışını kademeli şekilde gerçekleştirir.

Bu nedenle iştahı sınırlamaya ve kiloyu kontrol etmeye yardımcı olur ve diyabet ve prediyabet hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebilirler. Çok tatlı olan meyveler genel olarak oldukça yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Ancak bazıları daha makul glisemik indeks değerlerine sahiptir.

İşte glisemik indeksi düşük olan ve kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve.

Greyfurt

Narenciyeler arasında glisemik indeks değeri en düşük olan greyfurttur. Greyfurtun glisemik indeksi 25 civarındadır.

Kırmızı meyveler

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, kuş üzümü… Kırmızı meyvelerin çoğu, 15 ile 30 arasında değişen oldukça düşük bir glisemik indekse sahiptir.

Mandalina

Glisemik indeksi 30 olan mandalinalar da kan şekerini kademeli bir şekilde yükselten meyveler arasındadır.

Nar

Ttüm sonbahar ve kış aylarında pazarlarımızda bulunan nar, harika sağlık yararları olan bir meyvedir. Glisemik indeksi 35 civarında olduğu için kan şekerinin kademeli bir şekilde yükselmesini sağlarlar.

Erik

Sarı, yeşil, turuncu veya mor... Tüm eriklerin glisemik indeksi 35 civarındadır ve kan şekerini yükseltmezler.

Elma

Elmaların da glisemik indeks değeri 35 civarındadır. Glisemik indeksini artıracak komposto veya meyve suyu şeklinde değil, taze olarak yenilmesi tavsiye edilir.

Armut

Elmalar gibi taze armutlar da 38 civarında oldukça düşük bir glisemik indekse sahiptir.

İncir

Yaz sonu meyvesi olan taze incirin glisemik indeks değeri 38'dir. Ancak dikkat, tüm yıl boyunca mevcut olan kuru incirin glisemik indeksi 60 civarındadır.

Portakal

Greyfurttan daha tatlı olan portakalın glisemik indeks değeri 42'dir. Meyve suyu yerine taze ve bütün olarak tüketin, çünkü meyve suları ev yapımı olsa bile, 50 civarında daha yüksek bir glisemik indeks değerine sahiptir.

Yeşil muz

Yeşil muzlarında glisemik indeks değeri 35'tir. Ancak dikkatli olun, olgunlaşır olgunlaşmaz içerdiği şeker miktarı artar, glisemik indeksi de artar. Muz sararırsa glisemik indeksi 50'ye, hatta çok olgunlaştığında 65'e ulaşır.