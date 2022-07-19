  • BIST 2.451,27
  • Altın 961.008
  • Dolar 17.4759
  • Euro 17.7361
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Kan şekerini yükseltmeyen meyveler

» »
Glisemik indeksi düşük besinler kan şekerini kademeli şekilde artırırlar. Bunlar arasında bazı meyveler de vardır. İşte rahatlıkla tüketebileceğiniz glisemik indeksi düşük 10 meyve...
Kan şekerini yükseltmeyen meyveler

Glisemik indeksi biliyor musunuz? Glisemik indeks bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme hızıdır. Glisemik indeks ne kadar yüksekse, yiyecek tüketildiğinde kan şekerinde o kadar fazla artışa neden olur. Vücut daha sonra insülin salgılar ve bu da şekerlerin yağ şeklinde depolanmasına ve açlık hissine yol açar.

Glisemik indeks 0 ile 100 arasında değişir ve 100 en yüksek değerdir. Glisemik indeks 60'ın üzerinde olduğunda yüksek olduğu söylenir. Düşük glisemik indeksli ise tokluk hissinin sağlanmasına yardımcı olur ve kan şekeri artışını kademeli şekilde gerçekleştirir.

Bu nedenle iştahı sınırlamaya ve kiloyu kontrol etmeye yardımcı olur ve diyabet ve prediyabet hastaları tarafından rahatlıkla tüketilebilirler. Çok tatlı olan meyveler genel olarak oldukça yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Ancak bazıları daha makul glisemik indeks değerlerine sahiptir.

İşte glisemik indeksi düşük olan ve kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #1

Greyfurt

Narenciyeler arasında glisemik indeks değeri en düşük olan greyfurttur. Greyfurtun glisemik indeksi 25 civarındadır.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #2

Kırmızı meyveler

Çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, kuş üzümü… Kırmızı meyvelerin çoğu, 15 ile 30 arasında değişen oldukça düşük bir glisemik indekse sahiptir.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #3

Mandalina

Glisemik indeksi 30 olan mandalinalar da kan şekerini kademeli bir şekilde yükselten meyveler arasındadır.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #4

Nar

Ttüm sonbahar ve kış aylarında pazarlarımızda bulunan nar, harika sağlık yararları olan bir meyvedir. Glisemik indeksi 35 civarında olduğu için kan şekerinin kademeli bir şekilde yükselmesini sağlarlar.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #5

Erik

Sarı, yeşil, turuncu veya mor... Tüm eriklerin glisemik indeksi 35 civarındadır ve kan şekerini yükseltmezler.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #6

Elma

Elmaların da glisemik indeks değeri 35 civarındadır. Glisemik indeksini artıracak komposto veya meyve suyu şeklinde değil, taze olarak yenilmesi tavsiye edilir.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #7

Armut

Elmalar gibi taze armutlar da 38 civarında oldukça düşük bir glisemik indekse sahiptir.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #8

İncir

Yaz sonu meyvesi olan taze incirin glisemik indeks değeri 38'dir. Ancak dikkat, tüm yıl boyunca mevcut olan kuru incirin glisemik indeksi 60 civarındadır.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #9

Portakal

Greyfurttan daha tatlı olan portakalın glisemik indeks değeri 42'dir. Meyve suyu yerine taze ve bütün olarak tüketin, çünkü meyve suları ev yapımı olsa bile, 50 civarında daha yüksek bir glisemik indeks değerine sahiptir.

 

Kan şekerini yükseltmeyen 10 meyve #10

Yeşil muz

Yeşil muzlarında glisemik indeks değeri 35'tir. Ancak dikkatli olun, olgunlaşır olgunlaşmaz içerdiği şeker miktarı artar, glisemik indeksi de artar. Muz sararırsa glisemik indeksi 50'ye, hatta çok olgunlaştığında 65'e ulaşır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar uyardı: “Covid-19 için rehavete kapılmak sonbahardaki riski büyütüyor”17 Temmuz 2022 Pazar 23:39
  • Bağışıklığınızı güçlendirmek için harekete geçin17 Temmuz 2022 Pazar 13:14
  • Dr. Emre Vudalı: Koronavirüs hastalarına antibiyotik önerilmiyor17 Temmuz 2022 Pazar 12:31
  • Covid-19’da BA.2.75 korkusu: Centaurus varyantı geliyor17 Temmuz 2022 Pazar 11:57
  • Beyne iyi gelen 5 egzersiz16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:34
  • Örümcek zehrinden kalp krizi ilacı geliştirdiler16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:23
  • Maymun çiçeği salgını için yeni uyarı: Semptomlar değişti16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:12
  • Covid belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30
  • Araştırmacılar zayıf kişilerin nasıl formda kaldıklarını buldu15 Temmuz 2022 Cuma 22:19
  • BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT15 Temmuz 2022 Cuma 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti