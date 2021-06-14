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Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat

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" Bu meyveleri tüketirken ölçüleri çok dikkatli seçmek, aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor "
Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, “Salisilik asit içeriğinin fazla olduğu meyveler, kiraz, kızılcık, yaban mersini, vişne gibi kırmızı meyveler, kış döneminde yaygın şekilde kullanılan portakal ve mandalina, ananasta da kanı inceltici özellik bulunur. Bunlar mide ve idrar yolu kanaması olabileceği gibi daha ölümcül kafa içi kanamalarına da sebep olabilir” diye konuştu.

“PERİYODİK KAN TESTLERİ YAPTIRIN”

Bu ilaçları kullanan kişilerin hekimlerine hangi meyveleri yiyip yemeyeceklerini sormaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, Bu meyveleri tüketirken ölçüleri çok dikkatli seçmek, aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Bazı sebzelerde yine kanı inceltici maddeler bulunmakta. Bu sebzeleri sınıflamak gerekirse zerdeçal, zencefil, kekik, nane… Kan sulandırıcıların kanı ne kadar sulandırdığı periyodik olarak yapılacak kan testleriyle öngörülebiliyor. Bu meyve ve sebzeleri tüketen kişilerin kontrollerini daha sık aralıklarla yaptırmalarını öneririm. İdrar ve mide kanamaları, idrar renginde değişiklikler, ağızdan ve burundan kan gelmesi, büyük abdestten kan gelmesi bizi bir iç kanama konusunda şüphelendirir. Özellikle warfarin sodyum kullanan hastalar INR adı verilen testlerini belirli aralıklarla yaptırsınlar” tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Kurtoğlu, “İlaç kullanmadan meyve ile bu etkiyi sağlamak mümkün değil. İlaçların bazı kronik hastalarda kullanılması önemli. ‘İlaç yerine bu işi meyve ve sebzeyle sağlayabiliriz’ çok doğru ve mantıklı bir yaklaşım değil uyarısında bulundu.

HEKİM TAVSİYESİNDE KULLANIN

Corona virüs döneminde özellikle enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçları önerdiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu şunları söyledi:

“Corona virüsün kanı koyulaştırıcı etkileri nedeniyle hekimler, başta aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçlar vermekte. Hekim kontrolünde ve öngörülen sürede bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Ben kardiyoloji uzmanı olarak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde kalp krizi ve felçlerin önlenmesi adına düşük dozdaki aspirini öneriyorum. Bu ilaçlarla felçleri yüzde 50, kalp krizlerini de yüzde 30 oranında engellemek mümkün. Ancak hekim tavsiyesi ile bu ilaçların kullanılması gerekir.”

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