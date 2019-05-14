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Kan ve idrar tahlilinden uyuşturucu çıktı tutuklandı

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16.10.2018 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde aracı ile seyreden E.Ç, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracı ile birlikte yolun solundan tarlaya girmesi neticesinde bir kaza yapmıştı.
Kan ve idrar tahlilinden uyuşturucu çıktı tutuklandı

Kaza sonrası zanlının şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekmiş, yapılan alkol testinden sonuç çıkmaması üzerine kan ve idrar örnekleri alınarak ileri tetkik için Türkiye adli tıp kurumuna gönderilmişti.
Yaklaşık 7 ay sonra Türkiye’den gelen raporda zanlının kan ve idrar örneğinde uyuşturucu madde cinsi olan sentetik cannabinoid tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine sanık tutuklanarak 14.5.2019 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Cüneyt Arkın mahkemede verdiği şahadette tahkikatını tamamladığını, zanlıya dava tebliğ ettiğini ancak suçunu kabul etmediği yönünde cevap verdiğini aktardı.

Meselenin tahkikatına etki etmeyecek olması nedeniyle zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 muteber kişinin 50000’er TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)

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