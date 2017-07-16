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Kan ver hayat kurtar...

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Kan ver hayat kurtar...
Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kan bağış etkinliği düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’nın da kan toplama otobüsü ile katkı koyduğu etkinlik, Girne Belediyesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; etkinlikte Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Gazimağusa Hastanesi Başhekimi Hasan Topal, Thalassaemia Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileri de hazır bulundu.

Etkinlikte 40 ünite civarında kan toplandı.

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ramazan ayı öncesinde başlattıkları kan bağış kampanyalarına bayram sonrası yeniden devam etmeye başladıklarını kaydederek, kan toplama otobüsü ile köy köy, ilçe ilçe dolaşarak ülkenin kan ihtiyacının üzerinde kan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak, kan bağış kampanyası düzenlemek isteyen dernek, kurum ve kuruluşlara kan toplama otobüsü ile katkı koyacaklarının altını çizen Sucuoğlu, kan vererek hayat kurtarmanın mümkün olduğuna vurgu yaptı.

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