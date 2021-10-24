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Kanada Açıklarındaki Konteyner Gemisinde Yangın

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Kanada'nın Victoria kenti açıklarındaki bir konteyner gemisinde yangın çıktı.
Kanada Açıklarındaki Konteyner Gemisinde Yangın

Kanada'nın Victoria kenti açıklarındaki bir konteyner gemisinde yangın çıktı.

Victoria açıklarına demirleyen Zim Kingston isimli gemide çıkan yangının ardından 16 mürettebatın tahliye edildiği, 5 mürettebatın ise yangına müdahale için gemide kaldığı duyuruldu.

Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi (JRCC), tahliye edilen mürettebatın Victoria'daki Ogden Point İskelesi'ne getirildiğini bildirdi.

Kanada Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, "Yangın yayılmaya devam ediyor fakat geminin kendisi yanmıyor." denildi.

Denizcilere bölgeden uzak durulması tavsiye edilirken kıyıdakiler için şu anda güvenlik riski bulunmadığı kaydedildi.

52 tondan fazla ksantat maddesi taşıdığı belirtilen gemide neden yangın çıktığı henüz bilinmiyor.

 

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