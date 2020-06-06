Kanada Başbakanı Trudeau, Floyd anısına diz çöktü

Kanada Başbakanı Justin Trudea, ırkçılık karşıtı göstericilerin arasına katıldı, ABD'de öldürülen George Floyd anısına diz çöktü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu hareketi yapan ilk hükümet başkanı oldu.
Kanada'nın başkenti Ottava'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi. Başbakan Trudeau, sürpriz bir şekilde gösteriye katıldı.
Parlamento binası önünde gerçekleşen gösteride Truedau polis şiddetine ve ırkçılığa karşı tam 3 kez diz çöktü.
Trudeau'nun bu hareketi kalabalık tarafından alkışlandı.
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