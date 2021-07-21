Kanada Başbakanı Trudeau Müslümanlarla bayramlaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle geldiği Hamilton’da Mountain Mosque’da Müslümanlarla bayramlaştı. Başbakan Trudeau, cemaat tarafından alkışlarla karşılandı.
Ontario eyaletinin en büyük camilerinden Mountain Mosque’da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri çerçevesinde 3 ayrı bayram namazı kılındı.
Erken saatlerden itibaren camiye gelmeye başlayan Müslümanlar, bir sonraki namaz için de kuyrukta bekledi. Namaz için camide yer bulamayanların, dışarıda namaz kıldıkları görüldü.
Trudeau alkışlarla karşılandı
Mountain Mosque’da 09.00’da kılınan son bayram namazının ardından camiye gelen Başbakan Trudeau, cemaat tarafından alkışlarla karşılandı.
Konuşmasına, "Esselamü aleyküm" diyerek başlayan Trudeau, daha sonra "Eid Mübarek" diyerek Müslümanların bayramını tebrik etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.