  • BIST 104.011
  • Altın 225,288
  • Dolar 5,3566
  • Euro 6,0950
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Kanada Başbakanı Trudeau'yu görevinden edebilecek skandal hakkında bilinmesi gerekenler

» »
Kanada Başbakanı Trudeau'yu görevinden edebilecek skandal hakkında bilinmesi gerekenler
Kanada Başbakanı Trudeau'yu görevinden edebilecek skandal hakkında bilinmesi gerekenler

Kanada'nın eski Adalet Bakanı ve Başsavcısı Jody Wilson-Raybould'un bir yolsuzluk kovuşturmasını sonlandırması için hükümetin üst düzey isimleri tarafından baskıya uğradığı suçlamasını dile getirmesinin ardından, Başbakan Justin Trudeau'nun Liberal hükümeti göreve geldiğinden beri en zor günlerini yaşıyor.

Ekim ayında ülkede yapılacak seçimlerden önce Justin Trudeau'nun göreve geldiği 2015'ten beri muhalefetteki Muhfazakar Parti ilk kez hükümetteki Liberal Parti'nin önüne geçerken, Trudeau'ya istifa çağrıları yükseliyor.

Kanada'nın konuştuğu siyasi skandal ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Suçlamalar neler?

Jody Wilson-Raybould, Avam Kamarası'nın Adalet Komitesi'nde verdiği ifadede; Trudeau, onun yakın danışmanları ve bir bakanın, Montreal merkezli inşaat şirketi SNC-Lavalin'e yönelik cezai kovuşturmayı sonlandırması için "üstü kapalı tehditler" de dahil olmak üzere kendisine baskı uyguladıklarını söyledi.

Wilson-Raybould, davanın mahkeme dışında anlaşma yoluyla çözülmesi konusunda savcılara talimat vermesi için yetkililerin geçen yıl Eylül ayından Aralık ayına kadar peşini bırakmadıklarını söyledi.

SNC-Lavalin 2015 yılında, kontratların kendilerine verilmesini güvence altına almak için Muammer Kaddafi'nin yönetimde olduğu 2001 ve 2011 yılları arasında Libya'daki yetkililere rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Wilson-Raybould davayı sonlandırmayı reddetti.

Suçlamalar ilk olarak isim verilmeyen kaynaklara dayandırılarak yerel The Globe and Mail gazetesinde yer almıştı.

SNC-Lavalin şirketine neden yardım edilsin?

İnşaat ve mühendislik şirketi SNC-Lavalin, sektörde dünya liderlerinden biri.

Mahkeme dışında bir çözüm bulunması konusunda Trudeau için çalışan üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere hükümete yönelik yoğun lobi çalışmaları yürüttüğü biliniyor. Bu süreçte para cezası ödemeyi ve standartlar getirmek için önlemler almayı da kabul etti.

Şirket, iddiaya konu olan rüşvetleri verenlerin şirketten çoktan ayrıldığını ve cezai kovuşturmanın şirkete büyük zarar vereceğini de söyledi.

Şirketin suçlu bulunması halinde, 10 yıl boyunca Kanada hükümetinin açtığı ihalelere katılması da yasaklanacaktı.

Basında çıkan haberlerde bunun olması halinde, şirketin genel merkezini İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyabileceği kaydediliyordu.

yavsa.jpg

Hükümetin pozisyonu ne?

Trudeau, eski Adalet Bakanı'nın olayları betimleyişine "kesinlikle katılmadığını" söyledi ve kendisinin ve ekibinin "haklı olarak" Kanada'daki 9 bin kişinin işini koruduklarını kaydetti.

Wilson-Raybould ise bu söylemleri "uygunsuz siyasi hesaplar" olarak değerlendirmişti.

Trudeau, SNC-Lavalin ile ilgili son kararın eski Adalet Bakanı'na ait olduğunu kendisine açıkça söylediği konusunda ısrarcı.

Kanada'da Adalet Bakanı aynı zamanda başsavcılık görevini yürütüyor. Ancak bu iki görevin tek bir kişide birleştirilmesine karşı çıkanlar, Adalet Bakanı'nın siyasi rolünün aksine başsavcılığın siyasi açıdan bağımsız olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Wilson-Raybould da iki görevin ayrılması gerektiğini söylüyor.

Trudeau açısından siyasi sonuçları ne olabilir?

The Globe and Mail gazetesi 7 Şubat'ta Trudeau'nun ekibinin davaya müdahale etmesi için Wilson-Raybould'a baskı uyguladığını yazdığında, Ekim ayındaki genel seçimlerden aylar önce büyük bir siyasi tartışmayı da başlattı.

Kanada'nın ilk yerli adalet bakanı olan Wilson-Raybould, Ocak ayında Savaş Gazileri İşleri Bakanı yapılmıştı ve bir ay sonra hükümetten istifa etmişti. Trudeau'nun eski dostu ve en üst düzey danışmanı Gerry Butts da günler sonra görevini bırakmıştı.

wilson-raybould-27-subatta-avam-kamarasinin-adalet-komitesinde-ifade-verdi.jpg

Wilson-Raybould 27 Şubat'ta Avam Kamarası'nın Adalet Komitesi'nde ifade verdi

 

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Montreal'deki McGill Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Daniel Beland, "Bence Liberal partililer Wilson-Raybould'u Ocak ayında başsavcılık görevinden almasalardı, bunların hiçbirini duymayabilirdik" diyor.

Trudeau, ABD'nin hakkında soruşturma başlatmasının ardından Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin üst düzey yetkilisi Meng Wanzhou ülkede gözaltına alındığında, Kanada yargısının bağımsız olduğunu savunmuştu.

Muhalefetteki Muhafazakar partililer Trudeau'ya istifa ve olaya yönelik federal soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Beland, "Trudeau'nun imajı lekelendi. Trudeau, feminist olmak ve yerli halklarla uzlaşmayı savunmakla övünen bir başbakan, dolayısıyla bu olay ona zarar veren bir çelişki yarattı" diyor.

Skandalın patlak vermesinin ardından yapılan bir anket, Trudeau'nun göreve geldiği 2015 yılından beri muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin ilk kez yönetimdeki Liberal Parti'nin önüne geçtiğini gösterdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözaltında tutulan binlerce çocuğa cinsel istismar iddiası27 Şubat 2019 Çarşamba 11:04
  • Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, temyiz hakkı kazandı27 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
  • Japonya: KDHC'ye uygulanan yaptırımları ABD kaldırsa da sürdüreceğiz26 Şubat 2019 Salı 20:31
  • Küba, "Sonsuza kadar sosyalizm" dedi26 Şubat 2019 Salı 19:46
  • Venezüellalı askerler, sınır kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyı püskürttü25 Şubat 2019 Pazartesi 21:42
  • 39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak25 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
  • Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan mahkuma rekor tazminat24 Şubat 2019 Pazar 22:30
  • Venezuela ordusundan göstericilere müdahale24 Şubat 2019 Pazar 11:57
  • Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi24 Şubat 2019 Pazar 11:55
  • Rusya: ABD, Venezüela’daki muhalefeti silahlandırmayı planlıyor22 Şubat 2019 Cuma 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti