Kanada' da Panik: Gençler Arasında Gizemli Beyin Hastalığı Yayılıyor

Kanada'da bilim insanları ve doktorlar son 2 yıl içinde özellikle gençlerde gizemli bir beyin hastalığının ortaya çıktığını duyurdu. Uzmanlar, 2019'dan beri vakaların arttığını ve kas spazmı, denge problemi ve hafıza kaybı gibi belirtileri olan hastalığın sebebini ise halen bulamadı.

Bilim insanları ve doktorlar Kanada’nın New Brunswick bölgesinde gençleri etkileyen gizemli bir beyin hastalığının yayıldığını duyurdu.

Vaka sayısının arttığını öne süren Kanadalı bir doktor, ismini açıklamadan hastalığın tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyledi. Yetkili, beyin rahatsızlığının hafıza kaybı, kas spazmı, denge sorunu, yürümede sorun, halüsinasyon, kilo kaybı ve kas ağrısına sebebiyet verdiğini açıkladı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Özellikle gençlerin hastalandığına dikkat çekilirken bunun “deli dana hastalığına” benzediği belirtildi. İngiliz The Guardian’a konuşan üst düzey yetkili, vakaların özellikle gençlerden oluştuğunu söylerken, hastalananların daha önceden sağlık sorunu olmadığı kaydedildi.

Açıklamalarda, 30’lu yaşlarındaki bir kadının konuşma sorunu yaşadığı ve artık kendi başına beslenemediği hatırlatılırken, o kadına bakan 20’li yaşlarındaki bir hemşirenin de benzer semptomlar gösterdiği de belirtildi.

Son iki yıl içerisinde 48 vakanın kayıtlara geçtiği duyurulurken 150 vakadan da şüphelenildiği açıklandı.

Bilim insanları bu hastalığın sebebinin incelendiğini söylerken bu konuda bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.