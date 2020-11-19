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Kanada, depresyona girenlerin ‘halüsinojenik mantar’ kullanmasına izin verecek

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Kanada hükümeti, ölümcül hastalığı olmayan hastaların yasal olarak, halusinojenik etki yaratan, ‘sihirli mantar’ (magic mushroom) tüketmesine izin verecek.
Kanada, depresyona girenlerin ‘halüsinojenik mantar’ kullanmasına izin verecek

Kanada’da yaşayan 67 yaşındaki bir kadının devam eden travmasını tedavi etmek için mantar tüketmesine izin verildi. Bu bağlamda, hastaya Kontrollü İlaçlar ve Maddeler Yasası’ndan muafiyet verildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yaza kadar, ‘sihirli mantar’lardaki aktif bileşen olan psilosibinin Kanada’da üretilmesi, bulundurulması ve satılması -onaylanmış araştırma amaçları haricinde- yasa dışıydı.

Geçtiğimiz, yaz psilobinin ölümcül hastalığı olan kişilerde, geçtiğimiz ay ise terapilerde kullanılması yasallaştı.

67 yaşındaki Mona Strelaeff, “Psilosibin terapisi ile travmalarımı fethettim ve bir süre sonra fark ettim ki hiçbir halttan korkmuyorum” dedi.

Uyuşturucu kullanımının yasallaşması

Kanada’nın bu yeni psilosibin muafiyeti, uyuşturucuların yasallaşması için büyük değişikliklerin ardından geldi.

3 Kasım ABD başkanlık seçimlerinde Oregon, psilosibin destekli tedaviyi eyalet çapında oy çoğunluğu ile yasallaştırırken, Washington, D.C. halüsijonik mantarları oy birliğiyle suç olmaktan çıkardı.

Geçen ay, İngiltere merkezli psikedelik ilaç şirketi Compass Pathways, hisse senetlerini halka arz ettikten sonra, NASDAQ borsasında merasimsel açılış çanını çaldı. Halka arz edildikten sonra, şirketin değeri 1 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Compass, tedaviye dirençli depresyona odaklanarak bir dizi hastalığı tedavi etmek için patentli psilosibin türevlerini kullanmak üzerine çalışıyor.

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