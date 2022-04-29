  • BIST 2.430,55
  • Altın 907.258
  • Dolar 14.807
  • Euro 15.6448
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı

» »
Kanada devlet sağlık kurumu, dün yaptığı açıklamada cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay 'erteleme' uygulamasını kaldırdığını duyurdu.
Kanada, eşcinsel erkeklere uygulanan kan bağışı yasağını kaldırdı

Kurum açıklamasında, Kanada Kan Hizmetlerine verilen yetkiyle cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklerin hali hazırda yürürlükte olan kan bağışı için 3 ay erteleme uygulamasını kaldırdığını ve kararın 30 Eylül 2022 itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Kanada’da cinsel açıdan aktif eşcinsel erkeklere kan bağışı daha önce hayat boyu yasaklanmış, bu süre 2013 yılında 5 yıla düşürülmüş, 2016 yılında bir yıla ve 2019 yılında ise 3 aya çekilmişti.

Kanada’da 1980’lerde bağışlanan kanların test uygulaması başarısız olmuş, kirlenmiş kan ürünleri sebebiyle skandal yaşanmış ve binlerce kişi HIV virüsüne ve hepatit virüsüne maruz kalmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Homofobik milletvekili, eşcinsellerin yarıştığı programın sunucusu oldu29 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • Rusya Guterres'in ziyareti sırasında Kiev'i vurdu29 Nisan 2022 Cuma 08:50
  • Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye çıkışı28 Nisan 2022 Perşembe 19:01
  • İsveç'te 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı28 Nisan 2022 Perşembe 18:14
  • Batı, Ukrayna’ya ‘Rusya’yı vurun’ çağrısı yapıyor28 Nisan 2022 Perşembe 16:59
  • Polonya: Türkiye gibi biz de AB yardımlarını hak ettik28 Nisan 2022 Perşembe 14:20
  • Zelenskiy, Ukrayna’nın savaştaki maddi kaybını açıkladı28 Nisan 2022 Perşembe 14:03
  • Ukrayna, Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı28 Nisan 2022 Perşembe 13:02
  • İtalya'da çocuklar artık babalarının soyadlarını almak zorunda değil28 Nisan 2022 Perşembe 12:38
  • Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı28 Nisan 2022 Perşembe 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti