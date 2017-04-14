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Kanada hint kenevirini yasallaştırıyor!

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Kanada hint kenevirini yasallaştırıyor!
Kanada'da hükümet, keyif amaçlı esrar satışını yasallaştırmayı öngören bir yasa hazırladı.

Yasa meclisten geçerse Kanada esrar yasağını kaldıran en büyük gelişmiş ülke olacak.

Plana göre ülkedeki esrar satışı Haziran 2018'de yasallaşacak.

Perşembe günü açıklanan yasa 18 yaşından büyüklerin 30 gram kurutuluşmuş kenevir bulundurmasına izin veriyor.

Kanada, gençlerin en fazla esrar kullandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 20-24 yaş arası gençlerin yüzde 30'unun esrar içtiği tahmin ediliyor.

Yeni yasa esrar satışını yasallaştırırken çocuklara satılması ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımına getirilen cezaları da artıyor.

Yetişkinlerin evlerinde dört adet kenevir bitkisi yetiştirmesine de izin verilecek.

Kanada'da esrarın medikal amaçlarla kullanımı 2001 yılında yasallaşmıştı.

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