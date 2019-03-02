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Kanada Huawei yöneticisinin ABD'ye iadesini onayladı, Çin'den tepki geldi

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Kanada’da ev hapsinde tutulan Huawei mali işler direktörünün ABD’ye iadesi hükümet tarafından onaylandı. Çin ise karara tepki göstererek Kanada’ya Mıng’ı derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.
Kanada Huawei yöneticisinin ABD'ye iadesini onayladı, Çin'den tepki geldi

Kanada hükümeti Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin kurucusunun kızı ve şirketin mali işler direktörü Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesi için yasal sürecin başlatılmasını onayladı. Çin ise Kanada’ya tepki göstererek Mıng’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mıng’ın ABD’ye iade sürecinin başlaması Çin’in tepkisine yol açarken, iadenin yılları bulabileceği belirtiliyor. Kanada’nınsa bu süre zarfında ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasını umduğu yorumları yapılıyor.

Mıng, geçen aralık ayında Vancouver’de havaalanında gözaltına alınarak tutuklanmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemede ev hapsinde tutulmasına karar verilmişti. ABD’nin talebiyle Kanada’da gözaltına alınan Mıng, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek üzere bazı ABD bankalarını yanıltmakla suçlanıyor. 

Kanada Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Mıng’ın ABD’ye iadesi için sürecin başlatıldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Mıng’ın derhal serbest bırakılması istendi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang bugün yaptığı açıklamada Pekin’in Kanada’nın bu adımından üzüntü duyduğunu ve bu karara kesin bir biçimde karşı çıktığını belirterek davanın siyasi bir dava olduğunu belirtti.

ABD’yi Mıng hakkındaki tutuklama kararını ve iade talebini kaldırmaya çağıran Bakanlık sözcüsü, Kanada’ya da Huawei yöneticisini derhal serbest bırakma ve Çin’e güven içinde geri dönmesini sağlama çağrısında bulundu.

Mıng’ın ABD’ye iadesinin Kanada’da adli süreç gözönünde bulundurulduğunda yılları alabileceği belirtiliyor. İadeyle ilgili son kararı Kanada Adalet Bakanı’nın vermesi beklenirken, Kanada’nın bu sürece içinde ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasını umduğu yorumları yapılıyor.

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