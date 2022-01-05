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Kanada Hükümeti Yerlilere Milyarlarca Dolar Tazminat Ödeyecek

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Hükümet, geçmişte asimilasyon politikalarına uğrayan yerli ailelerinin çocuklarına 15 milyar dolar tazminat ödeyecek.
Kanada Hükümeti Yerlilere Milyarlarca Dolar Tazminat Ödeyecek

Kanada'da hükümet, geçmişte asimilasyon politikalarına uğrayan yerli ailelerin çocuklarına toplamda 15 milyar dolar tazminat vermeyi kabul etti.

Uzun süredir devam eden davada, 1991 sonrasında çocuk yaşta ailelerinden koparılan yerlilere tazminat ödenmesine ve uzun vadeli reformların hayata geçirilmesine karar verildi.

15 yıldır süren hukuk mücadelesi sonucu imzalanan anlaşmada ödenmesine karar verilen rakam, gelişmiş bir ülkede yerli topluluklara verilen en yüksek miktarda tazminatlardan biri oldu.

Hükümetin uzun vadeli reformlar için de 15 milyar dolar bütçe ayırdığı belirtildi.

Kanada'da geçen yıl, geçmişte ailelerinden koparılıp Kiliseye bağlı yatılı okullarda şiddete maruz kalan yüzlerce yerli çocuğa ait isimsiz mezarlar bulunması büyük tepkiye yol açmıştı.

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