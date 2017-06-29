Kanada ile işbirliği memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs ile Kanada arasında, 15 Haziran’da Ottava’da bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi

Memoranduma Rum Yönetimi adına Kanada’daki Rum Yüksek Komiseri Pavlos Anastasios, Kanada adına ise “Canadian Commercial Coorperation- CCC” isimli Kanada devlet kurumunun başkanı ve yüksek icra müdürü Martin Zablocki’nin imza koyduğunu yazan Fileleftheros, “Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin” bu memorandumda önemli bir iş ortağı olduğunu kaydetti.

Gazete “Kıbrıs Üniversitesi’nden” yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi ile Kanadalı devlet kurumunun, “Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesiyle” işbirliği içerisinde, Güney Kıbrıs’ta uluslararası bir üniversite hastanesi ve bir Tıp Eğitim Merkezi kurulması için işbirliğinde bulunmalarının söz konusu olduğunu ekledi.