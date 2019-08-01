Kanada ile uzay araştırmaları işbirliği

Rumların “Uzay Araştırmaları Örgütü” ile Kanada Havacılık ve Uzay Enstitüsü arasında, uzay araştırmaları alanında işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros’un, “Uzay Araştırmaları Örgütü”nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, imzalanan anlaşma ile, Güney Kıbrıs ile Kanada arasındaki ileri uzay teknolojinsin gelişmesi ve Güney Kıbrıs’ın yeni araştırma alanları, teknoloji ve uluslararası ilişkilerdeki rekabet gücünün artması bekleniyor.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, teknolojik araştırma ve kalkınma, bilim, yenilik, eğitim, girişimcilik ve uzayla ilgili genel inisiyatifler konularında işbirliği öngören anlaşmanın, Güney Kıbrıs’ı uzay diplomasisi alanında güçlendireceği inancı ortaya konuldu.