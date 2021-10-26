Kanada Kuzey Koreli Mültecileri Kabul Edecek

Kanada, Kuzey Koreli mültecileri kabul etmek için pilot program başlatmaya hazırlanıyor. Pilot programdaki adaylar arasında cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı şiddet riski altındaki kadınların ailelerine öncelik verilecek.

Kanada'da Toronto merkezli HanVoice adlı insan hakları örgütü, Kuzey Koreli mültecilerin Kanada’ya yerleştirilmesi için özel bir sponsorluk programı başlatıyor.

Pilot programın faaliyete geçmesiyle Kanada, Güney Kore ve ABD’den sonra Kuzey Koreli mültecileri kabul eden üçüncü ülke olacak.

Cinsel saldırı ve şiddet riski altındaki kadınların ailelerine öncelik

HanVoice direktörü Sean Chung, yaptığı açıklamada, Kanada hükümetiyle yürütülecek pilot program kapsamında, iki yıl içerisinde 5 Kuzey Koreli aileyi Tayland’dan Kanada’ya getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Chung, pilot programdaki adaylar arasında cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı şiddet riski altındaki kadınların ailelerine öncelik verileceğini aktardı.

Program kapsamında, gönüllü olan Kanadalılardan söz konusu ailelere 12 ay boyunca ya da nispeten kendilerine yetecek duruma gelene kadar destek vermeleri istenecek ve sponsorluk süresi özel durumlarda 36 aya kadar uzatılabilecek.

"34 bin Kuzey Koreli mülteci Güney Kore'de"

Kuzey Koreli mültecileri Çin ve Kuzey Kore’ye iade etmeyen Tayland, mülteciler için güvenli bir geçiş ülkesi konumunda bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Kore’nin müttefiki olan Çin, Kuzey Kore’den kaçan mültecileri işkence ve hapis riskine rağmen ülkelerine iade etmekle suçlanıyor.

Kuzey Kore yönetiminden kaçan on binlerce kişinin Çin’de saklanarak yaşadığına inanılırken yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli mültecinin Güney Kore’ye sığındığı ifade ediliyor.