  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5350
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi

» »
Kanada ordusunda 2016'dan bu yana 726 cinsel saldırının rapor edildiği açıklandı.
Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi

Global News’in Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 1 Nisan 2016 ile 13 Temmuz 2021 döneminde, askeri komuta zinciri aracılığıyla rapor edilen toplam 726 cinsel saldırı yaşandı.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jessica Lamirande, "Rapor edilen sayıların son 2 yılda daha yüksek olması gerekir. Ancak bu, insanların öne çıkıp rapor verme konusunda kendilerini ne kadar rahat hissettikleriyle orantılı bir durum." ifadelerini kullandı.

Askeri cinsel taciz davaları arttı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı verilerine göre, Kanada askeri birliklerinde 2016-2017 döneminde 74, 2017-2018 döneminde 128, 2018-2019 döneminde 125, 2019-2020 döneminde 183 ve 2020-2021 döneminde de 216 cinsel saldırı olayı rapor edildi.

Kanada’da açılan askeri cinsel taciz davalarının, son 6 ayda yüzde 170 arttığı bildirildi.

Ülkede 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla toplam 2 bin 729 olan cinsel taciz ve suistimal davaları, son verilere göre yaklaşık yüzde 170 artarak 13 Temmuz 2021 itibarıyla 7 bin 346'ya yükseldi.

Kanada ordusunun komuta kademesi, son aylarda yöneltilen çok sayıda cinsel suistimal iddiasının ardından uzmanların "kurumsal kriz" olarak nitelediği sorunla boğuşuyor.

Genelkurmay Başkanı birkaç ay önce istifa etmişti

Kanada’da geçen aylarda astları ile uygunsuz ilişkiye girdiği iddia edilen Genelkurmay Başkanı General Jonathan Vance, iddiaları reddederek istifa etmişti.

Vance’nin yerine getirilen Amiral Art McDonald da benzeri iddialar üzerine başlatılan askeri polis soruşturması nedeniyle görevinden çekilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi16 Temmuz 2021 Cuma 10:12
  • ABD'de Geçen Yıl Aşırı Doz Uyuşturucudan 93 Bin Kişi Öldü15 Temmuz 2021 Perşembe 22:45
  • Lego'nun Tasarımına Benzetilen Silah: Sorumsuzca ve Tehlikeli15 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
  • Kanada’daki bir yatılı kilise okulunda 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu13 Temmuz 2021 Salı 11:10
  • Küba'da ABD destekli gruplar sokağa çıktı, Devlet Başkanı Canel halka çağrıda bulundu: Devrimi teslim etmeyeceğiz!12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:53
  • ABD’li Rumların Biden’dan “Talepleri”11 Temmuz 2021 Pazar 14:00
  • ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:51
  • ABD ile Fransa savunma bakanları, özel harekat konusunda iş birliği anlaşması imzaladı10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:36
  • Polis Kovalarken McDonald’s Şubesine Uğrayınca Yakalandı09 Temmuz 2021 Cuma 19:45
  • Miss Corona'yı Seçtiler!07 Temmuz 2021 Çarşamba 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti