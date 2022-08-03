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Kanada şirketi, 1,4 milyon TL maaşa günde 100 şeker yiyecek müdür arıyor

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Kanada’da bir şekerleme şirketi, ayda en az 3.500 adet şekerleme yiyecek bir müdür arıyor. İş ilanına Kuzey Amerika’da yaşayan 5 yaş üstü ve gıda alerjisi olmayan herkes başvurabiliyor. Şirket, işe alınacak kişinin diş bakımına da destek olacak.
Kanada şirketi, 1,4 milyon TL maaşa günde 100 şeker yiyecek müdür arıyor

Kanada'da bir şekerleme şirketi, yılda 77 bin dolara (1,4 milyon TL) şeker tadım müdürü arıyor.

Candy Funhouse şirketi, bu görev için ayda en az 3.500 adet şekerleme yiyecek bir kişiyi işe alacak. İlanda “gereken kriterler, şekerin tadını anlayacak bir damağa sahip olmak” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca seçilecek kişinin diş bakımına da destek olunacağı kaydedildi.

Şekerleme tadım müdürünün görevi günde en az 100 şekerlemenin tadına bakarak satışa çıkarılacak ve onay damgası alacak ürünleri belirlemek. Yetkili ayrıca şirketin şekerleme stratejisinin geliştirilmesinden de sorumlu olacak.

5 YAŞ ÜSTÜ HERKES BAŞVURABİLİR

İş ilanına Kuzey Amerika'da yaşayan 5 yaş üstü ve gıda alerjisi olmayan herkes başvurabiliyor. Dikkat çeken bu rüya meslek için birçok aday başvuruda bulundu.

Bazı aileler, pozisyon için başvuru yapan “şeker ve çikolata uzmanı” çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Daha önce de şekerleme ve çikolata şirketleri “tadım uzmanı” ilanları açmıştı.

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