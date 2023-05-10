Kanada ve Çin arasında diplomat krizi

Ottawa, Kanadalı bir milletvekiline "gözdağı vermeye" çalıştığı için Çinli bir diplomatı sınır dışı etti...

Kanada, Çinli bir diplomatı bir milletvekili ve ailesini tehdide yönelik girişimde bulunduğu gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanada, Zhao Wei’yi istenmeyen kişi ilan etmeye karar verdi Açıkça söyledim, iç işlerimize hiçbir şekilde yabancı müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Kanada'daki diplomatlar, bu tür davranışlarda bulunmaları halinde evlerine gönderilecekleri konusunda uyarıldı” ifadelerini kullandı.

Çinli diplomatın sınır dışı edilmesi, Kanadalı Milletvekili Michael Chong'un geçtiğiiz hafta Globe and Mail gazetesinde hükümetin Pekin'in Kanada içişlerine karışmasını görmezden geldiğine dair bir haberle suçlamasının ardından geldi.

Haberde, Kanada istihbarat kuruluşu CSIS'in, Çin hükümetinin, 2021'de, Muhafazakar Parti milletvekili Michael Chong'u baskı altına almak için Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan akrabalarını tehdit etmenin yollarını aradığı bilgisini edindiğini ileri sürmüştü.

Şarku’l Avsat’ın Kanada basınından aktardığı iddialara göre, Zhao Wei’de plana dahil olan isimlerden...

Pekin, Kanada'nın Çinli diplomatı sınır dışı ederek iki ülke arasındaki ilişkileri "sabotaj ettiğini" düşünüyor.

Çin’in Ottowa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çin tarafının sert karşı önlemler alacağı ve doğacak tüm sonuçların Kanada tarafının sorumluluğunda olacağı" belirtilirken, Ottawa'ya "eşikten geri adım atılması" çağrısında bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta Pekin, Çin’in Ottowa büyükelçisini Bakanlığa çağıran Kanada'nın "temelsiz iftira” olarak nitelendirdiği şeyi kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı suçlamaları reddederek, davanın bazı Kanadalı politikacılar ve medya tarafından “şişirildiğini” vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in 2019 ve 2021'deki Kanada seçimlerinin sonuçlarını etkileme çabalarını ortaya çıkaran raporların ardından, Pekin'e karşı tutumunu sertleştirmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Pekin'in reddettiği suçlamalar, bir parlamento komitesi tarafından devam eden duruşmaların ve Kanada Seçim Ajansı'nın soruşturmalarının konusu haline geldi.