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Kanada’da 88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

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Kanada’nın Quebec eyaletinde, Katolik kilisesine bağlı 88 papaz hakkında, reşit olmayan çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla toplu dava açıldı.
Kanada’da 88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı

Radio-Canada’nın haberine göre, Quebec Başpiskoposluğuna karşı açılan davada çok sayıda rahip cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Quebec Yüksek Mahkemesi’ne sunulan belgelerde, aralarında halen Vatikan’da kardinal olarak görevli dönemin Quebec Başpiskoposu Marc Oullet’in de bulunduğu 88 papaz ve görevli, cinsel taciz sanığı olarak yer alıyor.

Quebec Başpiskoposluğu’na karşı açılan davada, 101 kurbanın cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Toplu dava, 1940’tan beri rahipler ve piskoposluk için çalışan diğer personel tarafından çoğu reşit olmayan ve cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 100’den fazla kurbanı temsil ediyor.

Kanadalı kardinalin adı ilk kez bir cinsel taciz davasında yer alıyor

Halen Vatikan’da kardinal olarak görevli ve Papa Francis’in potansiyel halefleri arasında gösterilen eski Quebec Başpiskoposu Marc Ouellet’in adı, bu tür bir yasal işlemde ilk kez geçiyor.

Belgelerde ‘F’ olarak tanımlanan kurban, Radio-Canada’ya, eski Quebec başpiskoposu Marc Oullet’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Marc Oullet, Quebec Başpiskoposluğu görevine 2003 yılında getirildi.

AA’nın aktardığına göre ‘kadınlarla ilişkileri, başka rahiplerce de uygunsuz bulunan’ Oullet, daha sonra kardinalliğe yükseldi.

2010 yılında Roma’ya geri çağrılan Oullet, Vatikan’ın yeni piskoposları seçmekten sorumlu Piskoposlar Departmanı’na terfi etti.

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