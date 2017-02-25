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Kanada’da Anti-İslamofobi önergesi kabul edildi

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Kanada’da Anti-İslamofobi önergesi kabul edildi
Kanada’nın Ontario eyaleti parlamentosu, İslamofobi başta olmak üzere, her tür nefret, düşmanlık, önyargı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kınayan bir önergeyi kabul etti.

KANADA’NIN EN BÜYÜK EYALETİ OLAN ONTARİO’DA EYALET PARLAMENTOSU, İSLAMOFOBİYİ KINAYAN BİR ÖNERGEYİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

 Kanada’nın Ontario eyaleti parlamentosu, İslamofobi başta olmak üzere, her tür nefret, düşmanlık, önyargı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kınayan bir önergeyi kabul etti.

Ontario Liberal Parti Ottawa Milletvekili Nathalie Des Rosiers'in hazırladığı ve Eyalet Parlamentosunun dünkü oturumunda oylanan önerge, parlamentonun 81 üyesinin tamamının oyu ile kabul edildi.

Liberal Parti Ottawa Milletvekili Nathalie Des Rosiers’in önergesine, eyalet parlamentosunda bulunan Liberal Parti, Muhafazakar Parti ve Yeni Demokrat Parti milletvekillerinin tamamı destek verdi.

Ontario Muhafazakar Parti Lideri Patrick Brown, oylama oturumunda yaptığı konuşmada, "İslamofobi gerçektir ve biz, İslamofobiyi kayıtsız şartsız kınıyoruz." dedi.

FEDERAL PARLAMENTODAKİ ÖNERGE BEKLİYOR

Öte yandan Kanada Federal Parlamentosuna sunulan ve oylama için bekleyen Motion 103 sayılı anti-İslamofobi önergesi üzerindeki tartışmalar da devam ediyor.

Liberal Parti Milletvekili İkra Halid’in önergesine, önerge metninden İslamofobi kelimesinin çıkarılması şartıyla destek vereceklerini açıklayan Muhafazakar Parti’nin girişimi destek bulmadı.

Federal Parlamento Genel Kuruluna bu isteği karşı önerge olarak getiren Muhafazakar Parti milletvekillerinin girişimi, 126 "Evet" oyuna karşı, 165 "Hayır" oyuyla reddedildi.

İkra Halid’in önergesinin Nisan ayında oylanması bekleniyor.

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