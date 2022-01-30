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Kanada’da Aşı Karşıtı Gösteriler Kontrolden Çıktı: Başbakan Trudeau Ve Ailesi Başkentten Çıkarıldı

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Güvenlik güçlerini harekete geçiren durum karşısında, Başbakan Justin Trudeau ve ailesi başkent Ottawa'dan gizli bir yere taşındı.
Kanada’da Aşı Karşıtı Gösteriler Kontrolden Çıktı: Başbakan Trudeau Ve Ailesi Başkentten Çıkarıldı

Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından “Özgürlük Konvoyu” adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, başkent Ottowa’ya ulaştı.

Kanada bayrağını dalgalandıran, “Özgürlük” talep eden pankartlar sallayan ve Başbakan Justin Trudeau’ya karşı sloganlar atan kamyonculara, yalnızca Covid-19 kısıtlamalarından değil, hükümetten hoşnutsuzluk duyan binlerce protestocu da katıldı.

Kanada basını, protestolarda bulunan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğunu duyurdu.

KAMYONCULARA HALK DA KATILDI

Yaklaşık 10 ila 20 bin arasında kamyoncuya katılan halk güvenlik birimlerini de harekete geçirdi.

Toplanan kalabalık parlamento binasına yürürken, sloganlar atıldı. Kalabalıkta daha yaşlı kişilerin ise Trudeau’nun ofisinin önünde tencere tava çaldığı görüldü.

Kanada medyası, başbakan ve ailesinin evlerinden çıkarıldığını ve başkentte gizli bir yere götürüldüğünü aktardı. Medya, protestocuların öfkesinin Trudeau’ya yöneldiğini ve bu yüzden güvenlik önlemlerini artırdıklarını aktardı.

Is it a bird? Is it a plane? No, it's Canadian Prime Minister Justin Trudeau | Reuters.com

‘BU ÖNLEMLER HAKSIZLIK’

Duygularını anlatmak için kuzey Quebec eyaletinden yedi saat araba sürerek gelen 31 yaşındaki Philippe Castonguay, Kanada medyasına, “Aşı gereklilikleri bizi asla oy vermediğimiz yeni bir topluma götürüyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Trudeau Cuma günü yaptığı açıklamada, kamyoncuların bilim karşıtı, hükümet karşıtı ve toplum karşıtı olarak nitelendirdiği görüşlerinin yalnızca kendileri için değil diğer Kanadalılar için de bir risk oluşturduğunu söylemişti. Başbakan’ın açıklamalarının ardından protestolar başlamıştı.

Bugüne kadar, beş yaş ve üstü Kanadalıların yüzde 82’si Covid-19’a karşı aşılanırken, yetişkinler arasında bu oran yüzde 90 olarak paylaşıldı.

BATI KANADA’DA BAŞLADI TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Büyük bir endüstri grubu olan Kanada Kamyon Taşımacılığı Birliği, ülkedeki kamyon sürücülerinin büyük çoğunluğunun aşılı olduğunu söyledi. Ottawa’daki toplantıyı “kesinlikle onaylamadıklarını’ açıkladı.

Protesto geçen hafta, düzinelerce kamyoncunun Covid ile ilgili kısıtlamalara, özellikle kamyon sürücüleri için aşı gerekliliğine karşı gösteri yapmak için Vancouver’dan Ottawa’ya gitmek için bir konvoy düzenlediği batı Kanada’da başlamıştı.

Ülkede aşı zorunluluğunu ve Covid-19 karantinalarını protesto etmek için yaklaşık 50 bin kişilik bir kalabalığın bir araya geldiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesinin ise bu olayın ardından tahliye edildiği belirtildi.

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