Kanada’da binlerce kişi 'İslamofobi'yi protesto etti

Kanada’nın çok sayıda kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkede yükselme eğilimi gösteren İslamofobik gelişmeler ve Quebec City kentinde 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı protesto etti.

Toronto, Montreal, Edmonton, Ottawa ve Vancouver başta olmak üzere birçok kentte toplanan binlerce kişi, taşıdıkları pankartlar, çaldıkları davullar ve söyledikleri şarkı ve sloganlar ile İslam karşıtı gelişmelere tepkilerini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşına koyduğu yasak ve İslamofobik uygulamalarını protesto için, Toronto belediye binası önünde toplanan binlerce kişi, daha sonra yürüyerek ABD Konsolosluğu binasının karşısında eylem yaptı.

Pankartlarda, "Kanada ırkçı, mülteci, anti-siyah, göçmenlerin ve mültecilerin İslamofobik dışlanmasını sona erdirmeli", ‘’Müslümanlar ile birlikte ayağa kalkın’’, ‘’İslamofobi yasaklansın’’ ifadeleri yer aldı.

MONTREAL’DE "NEFRETE HAYIR"

Montreal’deki protestoyu düzenleyenler, gerçekleştirilen yürüyüş ile Quebec'teki Müslümanları desteklediklerini ve Quebec City Camisi'ne geçen hafta sonu düzenlenen saldırıya benzer ölümcül olaylar ile mücadele etmeye çalıştıklarını söylediler.

Katılımcılar ayrıca, yürüyüşün amacının birliği teşvik etmek, politikacıları nefret suçlarını durdurmak için somut adımlar atmaya teşvik etmek ve İslamofobi'nin yayılımına dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.

Montreal şehir merkezindeki Berri Street’ten René-Lévesque Bulvarı’na kadar yürüyen binlerce kişi, ‘’İnancının ne olduğu önemli değil, hepimiz Quebecliyiz’’, ‘’Evet, evet, barışa evet’’ ve ‘’Hayır, hayır, hayır, nefrete hayır’’ sloganları attı.

BAŞBAKAN TRUDEAU İMAMI TELEFONLA ARADI

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec’teki saldırı sonrası camilere daha fazla saldırı olacağı korkusu taşıdığını açıklayan Halifax kentindeki İslami Kalkınma Merkezi Camisi İmamı Ziya Han’ı telefonla aradı.

İmam Ziya Han, yaptığı açıklamada, Başbakan Trudeau ile telefonda 15 dakika kadar konuştuklarını söyledi. Trudeau’nun kendisine, Quebec City’de hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ilettiğini anlatan İmam Ziya Han, ‘’Bana iyilik ve şefkatle birlikte dik durarak bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi söyledi. Şu an endişe içinde olan insanları rahatlatmak isteğinde olduğunu gördüm. Bu samimi bir konuşmaydı.’’ dedi.

YARDIM ARAMALARINDA ARTIŞ

Bu arada Vancouver merkezli Müslüman kadınlara yardım servisi NISA Helpline isimli kuruluşun direktörü Tanweer Ebrahim, merkezlerinin yardım hattına gelen çağrılarda önemli artış olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik ve Müslüman karşıtı söylemleri üzerine, Quebec City’deki saldırı sonrası, Müslüman kadınların yardım için yaptığı aramaların arttığını kaydeden Ebrahim, ‘’Müslüman kadınlar, halka açık yerde başlarını örtmekten korktuklarını ve kendilerini savunmasız hissettiklerini söylüyorlar. Başlarındaki örtü ile kolayca tanındıklarını söyleyen kadınlar, başörtüsünü çıkarıp çıkaramayacaklarını soruyorlar. Biz de kendilerine, ‘asla böyle birşey yapmayın ve kimliğinizi koruyun’ diyoruz’’ dedi.

Kendilerine aylık ortalama 500 arama geldiğini anlatan Ebrahim, ‘’Ücretsiz ve gönüllü bir yardım hattıyız. Acil durumları polise yönlendirdiğimiz gibi, Müslüman kadınların sorunlarına yine gizlilik içinde çözüm arıyoruz’’ diye konuştu.