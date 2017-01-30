Kanada'da camiye silahlı saldırı: 6 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün bir camiye yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, Quebec City İslam Kültür Merkezinin bulunduğu Ste-Foy bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye ambulans ve polis araçlarının dışında giriş ve çıkış yapılmıyor. Yaralıların ise Quebec City kentindeki hastanelere taşındıkları bildirildi.

Quebec City Polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgandan ikisinin yakalandığı duyuruldu.

"MÜSLÜMAN KANADALILAR, ULUSAL DOKUMUZUN ÖNEMLİ PARÇASIDIR"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı, "büyük bir şok, öfke ve üzüntü" ile öğrendiğini belirterek, Müslümanların ibadet ve sığınma evine yapılan terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Trudeau, açıklamasında, "Bütün Kanadalılar adına ölenlerin aile ve dostlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. Böylesine anlamsız bir şiddeti görmek kalp kırıklığı yaratıyor. Çeşitlilik bizim gücümüzdür ve dini hoşgörü Kanadalıların en çok sevdiği değerdir. Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin, toplumumuzda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yoktur. Kolluk kuvvetleri, tüm Kanadalıların haklarını koruyacak, bu işin faillerini ve arkasındaki tüm hoşgörüsüzlüğü yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Bu arada, saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau'daki cami ve İslami merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan İslam Kültür Merkezi'ne dün düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Başbakan Trudeau, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer vermişti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da sosyal medya üzerinden, "Quebec kategorik olarak bu barbarca şiddeti reddeder. Olayda hayatını kaybedenlerle yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyorum." paylaşımında bulunmuştu.

"BU BARBARCA BİR SALDIRI"

Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında 40 kadar kişinin yatsı namazı için camide bulunduğunu söyledi. Başkan Yangui, "Bu neden burada oluyor? Bu barbarca bir saldırı." dedi.

Muhammed Yangui, saldırıda en az 5 kişinin olay yerinde öldüğünü, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunu ise bilmediğini kaydetti.

Öte yandan Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Quebec City'den rahatsız edici bir haber. Düşüncelerimiz ve dualarımız Sainte-Foy'daki aileleri ile" ifadesine yer verdi.

GEÇEN YIL RAMAZAN AYINDA DOMUZ BAŞI BIRAKILMIŞTI

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'deki dört camiden biri olan Quebec City İslam Kültür Merkezi, son olarak geçen yıl ramazan ayında da İslamofobik bir saldırıya uğramıştı. Quebec City İslam Kültür Merkezi'nin girişine plastik bir torba ile hediye paketi şeklinde bırakılan kanlı domuz başı paketinin üzerine de "afiyet olsun" anlamına gelen 'Bon apetite' yazısı iliştirilmişti. Olay sonrası konuşan Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui, "Quebec City'de Müslümanlara ait dört cami var. Bu merkezlerin her biri yılda en az bir defa bir şekilde saldırıya uğruyor." demişti.