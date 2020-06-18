  • BIST 112.338
  • Altın 380,674
  • Dolar 6,8524
  • Euro 7,7048
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Kanada'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 300'ü aştı

» »
Kanada'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 300'ü aştı
Kanada'da Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 300'ü aştı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2 gün önce 100 bin 391 olan vaka sayısı, son 48 saatte 683 artarak 101 bin 74'e ulaştı.

Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise son 48 saatte 87 artarak 8 bin 220'den 8 bin 307'ye yükseldi.

Toplam test sayısının 2 milyon 254 bin 484 olduğu ülkede, iyileşen hasta sayısı 62 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Kanada'da Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana virüs nedeniyle 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Kanada'daki diplomatik temsilciliklerden edindiği bilgiye göre, başkent Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği, Montreal ve Vancouver’daki başkonsolosluk görev bölgelerindeki Türk vatandaşlarından şu ana kadar Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Kanada’da hayatını kaybeden tek Türk vatandaşının Toronto’da ikamet eden 68 yaşındaki bir erkek olduğu öğrenildi.

TRUDEAU, COVID-19 YARDIMLARININ SÜRESİNİ 2 AY DAHA UZATTI

Öte yandan, Kanada Federal Hükümeti’nin salgını nedeniyle işlerinden olan Kanadalılara sağladığı mali desteğin uygulanma süresi 2 ay daha uzatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, haftada 500 dolarlık Kanada Acil Müdahale Yardımının süresinin 8 hafta uzatıldığını bildirdi.

Trudeau, tüm sektörler için geri dönüşün uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Gerçek şu ki iş yerlerini yeniden açmaya başlasak bile birçok insan iş ararken faturalarını ödemek için bu desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cilde yerleştirilen sensörler sürekli şeker ölçümü yapılmasını sağlıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 22:30
  • Talasemi nedir? Talasemi belirtileri neler?17 Haziran 2020 Çarşamba 22:00
  • Elektronik Sigara Hakkında Bilinmesi Gereken 5 Gerçek17 Haziran 2020 Çarşamba 21:39
  • İdeal seksin yaşı bulundu!17 Haziran 2020 Çarşamba 21:30
  • Sivrisinekler en çok hangi kan grubuna gidiyor?17 Haziran 2020 Çarşamba 21:15
  • Tüp bebek tedavisine başlamadan kilo verilmeli'17 Haziran 2020 Çarşamba 20:45
  • Klimayı düşük sıcaklıkta ve sürekli çalıştırmayın17 Haziran 2020 Çarşamba 20:35
  • DSÖ Türkiye Yöneticisi Ergüder: "Türkiye’de de yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım"17 Haziran 2020 Çarşamba 17:43
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 553 Bini Geçti17 Haziran 2020 Çarşamba 13:45
  • İngiltere'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 41 Bin 969'a Çıktı17 Haziran 2020 Çarşamba 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti