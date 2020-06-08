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Kanada'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

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Kanada'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi
Kanada'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilere göre, toplam pozitif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 48 saatte 2 bin 134 artarak 96 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede, Covid-19 salgınında son 48 saatte 108 kişi yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 7 bin 859'a yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 896 bin 822 kişiye Covid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 54 bin 233 olduğunu açıkladı.

IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİLERDE, COVİD-19 VAKALARI ARTABİLİR UYARISI

Öte yandan Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların, Covid-19'un yayılımını artırabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Tam, protestolarda sosyal mesafenin korunmasının önemine işaret ederek, "Ne kadar uzak, o kadar iyi." dedi.

Kanada'nın birçok kentinde ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anısına hafta sonunda binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.

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