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Kanada'da Genç Yetişkinleri Etkileyen Nörolojik Hastalık Endişe Oluşturuyor

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Kanada'da Genç Yetişkinleri Etkileyen Nörolojik Hastalık Endişe Oluşturuyor
Kanada'da Genç Yetişkinleri Etkileyen Nörolojik Hastalık Endişe Oluşturuyor

Kanada'nın New Brunswick eyaletinde görülen bir nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genç yetişkini etkilediği ve etkilenen bazı kişilerde hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu bildirildi.

Kanada'da, 2 yıldan fazla süredir görülen ve uzmanların dikkatini çeken bir nörolojik rahatsızlık gündemde.

New Brunswick eyaletinin iki büyük sağlık otoritesinden biri olan Vitalite Sağlık Ağı'nın bir çalışanı, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şüpheli vakaların arttığını ve daha önce bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı, uykusuzluk, halüsinasyon, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik gibi bir dizi semptom gösterdiğini belirtti.

Vakalar artabilir

Halihazırda incelenen vaka sayısı resmen 48 olarak bildirilse de, birden fazla kaynak, bu rakamın 150'ye kadar çıkabileceğini ve değerlendirilmeye ihtiyaç duyan çok sayıda durumun olduğunu ifade ediyor.

Kaynaklardan biri, "Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar." diye konuştu.

Tehdit, bir eyaletle sınırlı değil

İsmini vermek istemeyen Vitale Sağlık Ağı çalışanı, bunun News Brunswick'e has bir rahatsızlık olmadığına dikkat çekerek, eyaletlerinin "insanların çevresel faktörlere daha fazla maruz kalabileceği bir alan" olduğunu ve muhtemelen bu nedenle vakaların burada daha fazla görüldüğünü kaydetti.

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