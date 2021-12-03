  • BIST 1.911,85
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kanada'da Geyiklerde İlk Kez Covid-19'a Yol Açan SARS-Cov-2'ye Rastlandı!

» »
Kanada'da Geyiklerde İlk Kez Covid-19'a Yol Açan SARS-Cov-2'ye Rastlandı!
Kanada'da Geyiklerde İlk Kez Covid-19'a Yol Açan SARS-Cov-2'ye Rastlandı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde, vahşi ortamda yaşayan geyiklerde ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yol açan "SARS-CoV-2"nin saptandığı açıklandı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı ekipleri, Quebec eyaletinin Eastern Townships bölgesinde 3 beyaz kuyruklu geyikte SARS-CoV-2 virüsünü tespit etti.

Şu ana kadar vahşi ortamda yapılan taramalarda ilk kez bu virüsü saptayan uzmanlar, virüsün yayılımını izlemek amacıyla çalışmalarını eyalet bazından Kanada geneline taşıdı.

 

YENİ BİR VARYANT KAYNAĞI MI?

Kanada Çevre Bakanlığı Yaban Hayatı Sağlığı Uzmanı Catherine Soos, CBC'ye yaptığı açıklamada, Kanada'daki vahşi yaşam ortamından 2 bin 700 örnek toplayacaklarını söyledi.

Soos, "Kanada genelinde bu çalışmayı başlatmaktaki amacımız, SARS-CoV-2'nin insandan vahşi hayata yayılıp yayılmadığını ve yayılıyorsa yaban hayatı popülasyonları üzerindeki etkilerinin neler olduğunu görmek." dedi.

Öte yandan, haberde görüşlerine yer verilen Ontario Veteriner Koleji Bulaşıcı Hastalıklar Veterineri Scott Weese, virüsün geyik ve diğer türlere yayılmayı sürdürerek insanlar için olası bir enfeksiyon ve daha fazla varyant kaynağı haline gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Weese, "Nihayetinde bunun sadece bir insan enfeksiyonu olmasını istiyoruz çünkü bu durumda tek yapmamız gereken onu insanlarda kontrol etmek. Virüsü bir türde kontrol etmek birçok türden daha kolay" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı Aşı Merkezleri Ve Aşılama Saatlerini Açıkladı02 Aralık 2021 Perşembe 18:37
  • Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan korkutan 'Omicron' açıklaması: Daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek02 Aralık 2021 Perşembe 12:28
  • Omicron kabusu sürüyor: Delta’dan daha kolay bulaşıyor02 Aralık 2021 Perşembe 11:15
  • Çarpıcı Pfizer-BioNTech araştırması! İşte en fazla antikor oluşan grup01 Aralık 2021 Çarşamba 23:24
  • Covid ile beyin arasındaki ilişki platonik!01 Aralık 2021 Çarşamba 23:09
  • AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Zorunlu aşıyı düşünme vakti geldi01 Aralık 2021 Çarşamba 22:29
  • Corona virüsünü ağır geçirenlerde 1 yıl içinde ölüm riski iki kat artıyor01 Aralık 2021 Çarşamba 21:15
  • Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok01 Aralık 2021 Çarşamba 09:47
  • KKTC'de 39 yaşında kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti30 Kasım 2021 Salı 22:19
  • BM'den uluslararası camiaya Covid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı30 Kasım 2021 Salı 20:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti