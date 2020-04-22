  • BIST 98.129
  • Altın 378,468
  • Dolar 6,9687
  • Euro 7,5689
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Kanada'da Hafta Sonu Yaşanan Saldırıda Ölü Sayısı

» »
Kanada'da Hafta Sonu Yaşanan Saldırıda Ölü Sayısı
Kanada'da Hafta Sonu Yaşanan Saldırıda Ölü Sayısı

Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinde hafta sonu yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin Nova Scotia birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gabriel Wortman (51) adlı saldırganın, 18 Nisan Cumartesi gecesi başlayan ve 19 Nisan Pazar öğle saatlerine kadar süren saldırısında toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırganın, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayın, Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie, Milford ve Enfield kentleri başta olmak üzere 16 farklı yerleşim yerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili arama-kurtarma ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

KANADA TARİHİNİN EN KANLI SALDIRISI

Öte yandan Nova Scotia'daki saldırının, ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olduğu açıklandı.

Kanada tarihinin en kanlı saldırısı, 6 Aralık 1989 tarihinde Montreal kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği Ecole Polytechnique Mühendislik Fakültesi'nde yaşanmıştı.

Öte yandan Kanada Genel Valisi Julie Payette'nin ofisinden yapılan açıklamada da İngiltere Kraliçesi II. Elzabeth'in saldırıyla ilgili taziye mesajı yolladığı belirtildi. 

Kanada'nın güneydoğu eyaletlerinden Nova Scotia'nın Portapique kasabasında, 18 Nisan Cumartesi gecesinden ertesi gün öğlene dek süren saldırılarda ilk belirlemelere göre aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Saldırgan, pazar günü öğle saatlerinde bir benzin istasyonunda, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından başlayan arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarında ölü sayısının 16'ya çıktığı açıklanmış ancak rakamın artabileceği ifade edil

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol Fiyatlarında Tarihi Düşüş: ABD'de Petrol İlk Defa Negatif Fiyattan İşlem Gördü21 Nisan 2020 Salı 09:16
  • Trump, Kovid-19 nedeniyle ABD’ye göçü durduracak21 Nisan 2020 Salı 08:47
  • New Yorklular, ‘Zoom aracılığıyla’ evlenebilecek: Sokağa çıkma yasağını 15 Mayıs’a kadar uzatan eyalet valisi duyurdu20 Nisan 2020 Pazartesi 17:35
  • Trump, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Arayarak Paskalya Bayramı'nı Kutladı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:42
  • Kanada’da bir kişinin düzenlediği silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti20 Nisan 2020 Pazartesi 08:56
  • ABD’de aşırı sağcılar sokağa çıktı: Bırakın çalışalım20 Nisan 2020 Pazartesi 08:40
  • Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması20 Nisan 2020 Pazartesi 08:37
  • ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bini geçti19 Nisan 2020 Pazar 17:52
  • Trump'ın tweetlerinın ardından, ABD çapında karantina protestoları düzenlendi19 Nisan 2020 Pazar 16:43
  • New York Times: "Koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde artış kaydedildi"19 Nisan 2020 Pazar 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti